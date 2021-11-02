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В Україні з'явиться е-посвідчення ветерана війни: Рада зробила перший крок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада 2 листопада в першому читанні схвалила законопроєкт №5694 про введення в Україні електронного посвідчення ветерана війни. При цьому депутати в два рази скоротили термін підготовки до другого розгляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

У першому читанні законопроєкт №5694 підтримав 291 народний депутат. Раніше документ рекомендував прийняти комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Законопроєкт прийнятий за основу зі скороченням на половину термінів підготовки до другого читання.

Остаточне прийняття законопроєкту дозволить отримувати електронне посвідчення ветерана війни. Е-документ стане цифровим аналогом посвідчення у формі книжечці.

Нагадаємо, найближчим часом у додатку "Дія" з'являться нові документи, в тому числі посвідчення учасників бойових дій.

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