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В Украине появится День государственности: когда будут отмечать

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День украинской государственности будет отмечаться 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

По его словам, соответствующий законопроект № 5864 поддержали 257 голосами.

Отметим, законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за войны в Украине будет меньше выходных в июне. В частности, рабочими будут Троица и День Конституции - 13 и 28 июня соответственно.

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