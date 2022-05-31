В Украине появится День государственности: когда будут отмечать

По его словам, соответствующий законопроект № 5864 поддержали 257 голосами.

Отметим, законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".