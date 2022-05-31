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В Україні з'явиться День державності: коли відзначатимуть

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада проголосувала за введення нового свята. День української державності відзначатиметься 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

За його словами, відповідний законопроект № 5864 підтримали 257 голосами.

Зазначимо, законопроект було зареєстровано ще влітку 2021 року, його ініціював президент Володимир Зеленський.

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави. Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через війну в Україні буде менше вихідних у червні. Зокрема, робітниками будуть Трійця і День Конституції - 13 і 28 червня відповідно.

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Свята в УкраїніВерховна рада