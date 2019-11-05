В Украине появится база данных социальных категорий населения

В следующем году в Украине появится единая централизованная база данных по социальным категориям населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, сейчас представители власти оперируют чрезвычайно неточными и некачественными данными.

"Уровень погрешности иногда просто ужасный. Мы иногда принимаем решения как государство просто вслепую. Это нужно прекращать. У нас в следующем году должна появиться единая централизованная база данных, в которые мы будем видеть, сколько у нас учеников, сколько у нас студентов. То есть мы будем видеть, какие соцкатегории коррелируют между собой, для того чтобы планировать социальную политику, делать расчеты. Это то, что даст нам нормально экономить", - заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет дал поручение Кабинету министров увеличить в проекте госбюджета ко второму чтению социальные стандарты. В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаемый уровень прожиточного минимума в 2020 году составит 4,3 тыс. гривен.