В Украине появился реестр потерпевших от преступлений во время вооруженной агрессии России

В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Это даст возможность гражданам получить соответствующий процессуальный статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их дальнейшего возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведением реестра занимается управления надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

"Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству обеспечивается неразглашение персональных данных. Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или захвачено Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области", - информирует ведомство.

Напомним, в начале мая в ООС представили доказательства участия российских снайперов в обстреле украинских военных 27 февраля. Видеоматериалы были сняты самими боевиками.

Как сообщало РБК-Украина, в итоге по данному факту правоохранители начали расследование ч. 3 ст. 258 (террористический акт, что привел к гибели человека).