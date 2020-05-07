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В ООС представили доказательства участия снайперов ФСБ в войне на Донбассе

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 19:46
В ООС представили доказательства участия снайперов ФСБ в войне на Донбассе
Иллюстративное фото (odbrana.forumotion.org)

Видео с доказательством было передано в СБУ

Объединенные силы установили очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Как отметили военные, силам ООС удалось оперативным путем получить видео "работы" подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, которое было снято самими российскими спецназовцами во время обстрела украинских военных.

"Именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко. В дальнейшем будет раскрыто имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов", - сообщили в ООС.

Данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

Російські вбивці

Встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів. Саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченко. В подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів. Дане відео у якості доказових матеріалів російської агресії передано до Служби безпеки України.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 7 травня 2020 р.

Ранее сообщалось, что на протяжении суток боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранения получили шестеро украинских военных.

За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.

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