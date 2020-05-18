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Будет отдельная платформа: в Кабмине рассказали, как намерены возвращать Крым

Новости » Политика     18.05.2020 - 14:52
Будет отдельная платформа: в Кабмине рассказали, как намерены возвращать Крым
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Вопросы Крыма не будут решаться в рамках минского процесса

Для возвращения Крыма украинская сторона предложит отдельную платформу с участием международных партнеров. Вопросы полуострова не будут решаться в Минске.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина продолжает обсуждать вопросы возвращения Крыма с международными партнерами. Он также добавил, что для украинской власти вопросы Крыма и Донбасса в одинаковом приоритете.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что реинтеграция оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. Кроме того, он отметил, что процесс реинтеграции должен быть принят всей Украиной.

Резников также заявил, что представители Донбасса в Контактной группе должны иметь общественную легитимность, чтобы принимать участие в ее работе. При этом он исключил, что Украина будет учитывать мнение других сторон при отборе таких представителей.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины КрымАлексей Резников
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