СБУ установила личности снайперов боевиков, застреливших украинского военного в зоне ООС

Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

Среди снайперов - представитель российских спецслужб

Служба безопасности Украины установила личности участников снайперской группы боевиков, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское Луганской области. Среди них - представитель российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных", - сообщили в СБУ.

Тогда, в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один - получил ранения.

Также проверяется причастность снайперской группы к другим обстрелам позиций ООС в Попаснянском районе Луганской области.

Напомним, в начале мая в ООС представили доказательства участия российских снайперов в обстрелах украинских военных 27 февраля. Видеоматериалы были сняты самими боевиками.

В итоге по данному факту правоохранители начали расследование по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека).

Автор: Игорь Литвиненко