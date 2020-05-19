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СБУ установила личности снайперов боевиков, застреливших украинского военного в зоне ООС

Новости » Общество     19.05.2020 - 17:13
СБУ установила личности снайперов боевиков, застреливших украинского военного в зоне ООС
Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

Среди снайперов - представитель российских спецслужб

Служба безопасности Украины установила личности участников снайперской группы боевиков, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское Луганской области. Среди них - представитель российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНР", среди них - представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных", - сообщили в СБУ.

Тогда, в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, еще один - получил ранения.

Также проверяется причастность снайперской группы к другим обстрелам позиций ООС в Попаснянском районе Луганской области.

Напомним, в начале мая в ООС представили доказательства участия российских снайперов в обстрелах украинских военных 27 февраля. Видеоматериалы были сняты самими боевиками.

В итоге по данному факту правоохранители начали расследование по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший погибшие человека).

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныбоевикиснайперыООС
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