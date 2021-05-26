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В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація. Зеленський підписав указ

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Київ, Середа 26 травня 2021 13:28
В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація. Зеленський підписав указ Фото: президент України Володимир Зеленський(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні створили Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію. Відповідний указ 26 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Відповідний указ оприлюднено на сайті офісу президента.

"Створити Слов'янську міську військово - цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в указі.

Утворення військово-цивільної адміністрації доручено командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.

Зазначимо, у червні 2020 року військово-цивільну адміністрацію утворили у Сєвєродонецьку Луганської області.

Також РБК-Україна писало про створення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) в місті Лисичанськ Луганської області.

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