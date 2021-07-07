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В Украине повысят размер пособия на тяжелобольных детей без установленной инвалидности

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьера.

"Правительство сегодня поддержал соответствующую инициативу. Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, предусмотрено и назначение государственной соцпомощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

Как писало РБК-Украина, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.

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Кабинет Министров УкраиныпомощьДенис Шмыгаль