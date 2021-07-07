В Україні підвищать розмір допомоги на тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Це має відбутися з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єра.
"Уряд сьогодні підтримав відповідну ініціативу. Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, передбачене і призначення державної соцдопомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.
Як писало РБК-Україна, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.