UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине повысят налоги с зарплаты: кому придется платить больше

Автор: Александр Белоус

Минимальный размер зарплаты в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года на 500 гривен до 6 500 гривен. Минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) вырастет до 1 430 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Сильнее всего повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей (ФОПов) на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.

Отметим, всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Напомним, большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги