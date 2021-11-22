В Украине повысят налоги с зарплаты: кому придется платить больше

Минимальный размер зарплаты в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года на 500 гривен до 6 500 гривен. Минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) вырастет до 1 430 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

К минимальной зарплате в Украине привязан размер ЕСВ который платится по ставке 22%. При этом минимальный размер вырастет с 1 320 до 1 430 гривен, максимальный размер - с 19 800 до 21 450 гривен.

Сильнее всего повышение минимальной зарплаты затронет физлиц-предпринимателей (ФОПов) на едином налоге, которые будут платить с 1 декабря 1 430 гривен в месяц. Для тех, кто находится на первой группе, ставка вырастет с 260 до 268 грн.