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В Україні підвищать податки із зарплати: кому доведеться платити більше

Автор: Олександр Білоус

Мінімальний розмір зарплати в Україні зросте з 1 грудня 2021 року на 500 гривень до 6 500 гривень. Мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) зросте до 1 430 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет на 2021 рік.

До мінімальної зарплати в Україні прив'язаний розмір ЄСВ який сплачується за ставкою 22%. При цьому мінімальний розмір зросте з 1 320 до 1 430 гривень, максимальний розмір - з 19 800 до 21 450 гривень.

Найсильніше підвищення мінімальної зарплати торкнеться фізосіб-підприємців (ФОПів) на єдиному податку, які платитимуть з 1 грудня 1 430 гривень на місяць. Для тих, хто перебуває на першій групі, ставка зросте з 260 до 268 грн.

Зазначимо, всього в Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Нагадаємо, більшість українців не змогли правильно вказати, яка ставка податку на доходи фізичних осіб діє в країні.

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