В Україні підвищили мінімальну зарплату: Рада прийняла закон

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підвищення відбудеться з 1 вересня

Верховна рада схвалила текст законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського про підвищення мінімальної зарплати в Україні. Мінімалку повинні підвищити до 5000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 295 нардепів.

Зокрема, передбачено збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5000 гривень з 1 вересня.

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються витрати на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС. Його розмір складе 2225 гривень (підвищення складе 5,86%).

Додаткові витрати на оплату праці у зв'язку з підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС будуть забезпечені завдяки економії витрат за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу".

Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла у зв'язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют у порівнянні з прогнозними курсом.

Крім того, будуть збільшені і планові податкові надходження на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, текст законопроекту про підвищення мінімалки з'явився в Раді ще на початку серпня.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6500 гривень.

Додамо також, президент вважає, що мінімальну заробітну плату небезпечно збільшувати в короткі терміни, але запевнив, що державний бюджет витримає збільшення мінімалки.