В Украине потребление угля на ТЭС за 10 месяцев выросло на 4,3%

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За 10 месяцев ТЭС использовали 2 млн 95,8 тыс. тонн угля

За 10 месяцев 2018 года потребление угля на электростанциях выросло на 4,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергореформу".

Сообщается, что январе-октябре 2018 года ТЭС и ТЭЦ увеличили потребление угля на 863 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, за 10 месяцев электростанции и теплоэлектроцентрали использовали 2 млн 95,8 тыс. тонн угля.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о перспективах поставок угля из США.

"Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не будем покрывать внутренний дефицит", - заявил Гройсман после встречи с министром энергетики США Риком Перри.

В середине ноября в Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР. Судно с 50,5 тыс. тонн энергетического угля прибыло в порт "Южный", топливо было предназначено для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ. Следующая поставка была намечена на конец месяца.