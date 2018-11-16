Гройсман рассказал о перспективах поставок угля и сжиженного газа из США

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Украина заинтересована в поставках сжиженного газа

Украина будет закупать уголь у международных партнеров, пока не начнет покрывать внутренний дефицит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Владимира Гройсмана Reuters.

По словам Гройсмана, на сегодня Украина заинтересована в поставках сжиженного газа. Кроме того, эта тема обсуждалась в ходе недавних переговоров с министром энергетики США Риком Перри.

"Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не будем покрывать внутренний дефицит", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыла очередная партия угля из ЮАР. Судно с 50,5 тыс. тонн энергетического угля прибыло в порт "Южный", топливо предназначено для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

Отметим, в марте 2018 года Reuters писал, что соглашение о поставках антрацита из США в Украину стало взаимовыгодным для сторон. В частности, для президента США Дональда Трампа это соглашение предоставило необходимые заказы для штата Пенсильвания, где добывают уголь.