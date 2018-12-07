В Україні споживання вугілля на ТЕС за 10 місяців зросло на 4,3%

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За 10 місяців ТЕС використали 2 млн 95,8 тис. тонн вугілля

За 10 місяців 2018 року споживання вугілля на електростанціях зросло на 4,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергореформу".

Повідомляється, що в січні-жовтні 2018 року ТЕС і ТЕЦ збільшили споживання вугілля на 863 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, за 10 місяців електростанції та теплоелектроцентралі використали 2 млн 95,8 тис. тонн вугілля.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про перспективи поставок вугілля з США.

"Ми говорили про цілий спектр нашої співпраці в енергетичному секторі. Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки не будемо покривати внутрішній дефіцит", - заявив Гройсман після зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі.

У середині листопада до України прибула чергова партія вугілля з ПАР. Судно з 50,5 тис. тонн енергетичного вугілля прибуло в порт "Південний", паливо було призначене для Дарницької та Чернігівської ТЕЦ. Наступна поставка була намічена на кінець місяця.