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В Украине потеплеет до +25

Новости » Общество    26.04.2019 - 17:18
В Украине потеплеет до +25
Иллюстративное фото (instagram.com/want_kiev)

В западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы

 

В субботу, 27 апреля, погода в Украине будет теплой, на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский гидрометцентр". 

По данным синоптиков, 27 апреля в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.  Днем ​​местами шквальный ветер - 15-20 м/с. Температура ночью прогреется до  +8...13 градусов, а днем +​​22...27 градусов.

"На остальной территории без осадков, лишь ночью в восточных, днем ​​в большинстве северных областей небольшой кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 6-11 градусов, днем ​​- 20-25 градусов"

На побережье морей местами температура воздуха составит +14...19 градусов. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Украине потеплеет до +25

Напомним, сегодня в Украине будет тепло, только в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы. По данным синоптиков, 26 апреля в западных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.  В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

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