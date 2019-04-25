Синоптики обещают потепление до +28

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых регионах ожидаются дожди

Завтра, 26 апреля, погода в Украине будет теплой, только в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

По данным синоптиков, 26 апреля в западных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью до +10 градусов, в западных и восточных областях местами до +13; днем +25, на крайнем западе страны до +28, на побережье морей до +20.

Напомним, 25 апреля в западных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность.

По данным Гидрометцентра, 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киеве и Киевской области 25 апреля высокая (4 класса) пожарная опасность с повышением в течение 26-28 апреля до чрезвычайного уровня.

Добавим, ранее сообщалось, что синоптики 25 апреля обещают дожди в западных областях Украины.