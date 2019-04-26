В Україні потеплішає до +25

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У західних областях очікуються короткочасні дощі і грози

У суботу, 27 квітня, погода в Україні буде теплою, на заході країни очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр".

За даними синоптиків, 27 квітня у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози. Вдень місцями шквальний вітер 15-20 м/с. Температура вночі прогріється до +8...13 градусів, вдень +22...27 градусів.

"На решті території без опадів, лише вночі у східних, вдень у більшості північних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 6-11 градусів, вдень - 20-25 градусів"

На узбережжі морів місцями температура повітря складе +14...19 градусів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде тепло, тільки в деяких регіонах очікуються дощі та грози. За даними синоптиків, 26 квітня у західних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер північний, у східній частині північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.