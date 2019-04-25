Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях ожидаются дожди, температура до +25

Погода в Украине на праздники будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.

Напомним, 26 апреля в Украине будет тепло, только в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы. По данным синоптиков, 26 апреля в западных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части северо-западный, 5-10 м / с.

25 апреля в западных областях ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность.

По данным Гидрометцентра, 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киеве и Киевской области 25 апреля высокая (4 класса) пожарная опасность с повышением в течение 26-28 апреля до чрезвычайного уровня.