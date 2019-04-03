В Украине потеплеет до +18

Погода в Украине завтра 4 апреля улучшится, местами ожидается потепление до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что в Украине осадков не ожидается, лишь на востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный (в восточной части - северо-западный), 5-10 м/сек.

Температура ночью ожидается от +1 до -4 градусов, днем +9-14 градусов, в восточных областях +4-9 градусов; в Закарпатской области ночью +3-8 градусів, днем +13-18 градусов.

Ранее сообщалось, что погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включительно с Киевом.

РБК-Украина писало, что 3 апреля в Украине температура ночью ожидается от +1 до -4 градусов мороза, днем +6-11 градусов, в восточных областях +3-5 градусов; в Закарпатье ночью +2-7 градусов, днем +12-15 градусов.

В общем, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.