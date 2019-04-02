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Завтра в Украине похолодает

Новости » Общество    02.04.2019 - 20:47
Завтра в Украине похолодает
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Осадки ожидаются в восточных областях

Завтра погода в Украине усложнится, в восточной части ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Как сообщается, 3 апреля в Украине без осадков, кроме восточных областей. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от +1 до -4 градусов мороза, днем +6-11 градусов, в восточных областях +3-5 градусов; в Закарпатье ночью +2-7 градусов, днем +12-15 градусов.

Завтра в Украине похолодает

РБК-Украина писало, что завтра Украину накроют северо-восточные воздушные потоки, которые принесут холод и порывистый ветер. Потепление в Украине до +15 ожидается в субботу-воскресенье.

Напомним, по данным Вазиры Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.

Отметим, что среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве составила 5,1 градусов, что превышает климатическую норму на 4,4 градуса.

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