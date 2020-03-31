В Украине с понедельника стартует "Всеукраинская школа онлайн"

В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимир Зеленского в Facebook.

Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям... 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины", - говорится в сообщении.

Так, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne

• 7-й класс - ZIK

• 8-й класс - Индиго и УНИАН

• 9-й класс - Рада и UA:Культура

• 10-й класс - UA: Первый

• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей", - заявил Зеленский.

Напомним, в связи с продлением карантина в Украине до 24 апреля Министерство образования изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО.

Кроме того, ВНО в Украине в этом году будет проведено, однако его сроки могут сместить. Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.