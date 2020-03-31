В Україні з понеділка стартує "Всеукраїнська школа онлайн"

У понеділок, 6 квітня, в Україні стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського у Facebook.

Програма проекту розрахована на школярів з п'ятого по одинадцятий клас, які зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

"Завдання держави - забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань... 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України", - йдеться в повідомленні.

Так, щодня, з понеділка по п'ятницю, о 10:00 уроки будуть транслювати українські телеканали:

• 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна

• 6-й клас - ZOOM і NewsOne

• 7-й клас - ZIK

• 8-й клас - Індиго та УНІАН

• 9-й клас - Рада і UA:Культура

• 10-й клас - UA: Перший

• 11-й клас - М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube

"Прохання до батьків: слідкуйте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду і приєднуйтесь до пізнавального контенту всією сім'єю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у зв'язку з продовженням карантину в Україні до 24 квітня Міністерство освіти змінить строки вступної кампанії і дату проведення ЗНО.

Крім того, ЗНО в Україні у цьому році буде проведено, однак його терміни можуть змістити. Пробне ЗНО повинно було відбутися 4 і 11 квітня.