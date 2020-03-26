ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минобразования рассказали о сроках проведения ВНО

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 14:49
В Минобразования рассказали о сроках проведения ВНО
Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам Мандзий, пробное ВНО может состояться в мае

Внешнее независимое оценивание в Украине 2020 году будет проведено, однако его сроки могут сместить. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.

"Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет", - заявила Мандзий.

По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено.

"Если мы возвращаемся в мае за парты - это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

"В любом случае мы готовы провести пробное ЗНО... Это будет зависеть от времени, когда закончится карантин в Украине", - добавила и.о. министра.

Напомним, заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявил, что, несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки планирует провести Внешнее независимое оценивание.

Как писало РБК-Украина, в связи с продолжением карантина МОН изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО.

В МОН объяснили сроки завершения учебного года в школах МОН отменило итоговую аттестацию для учеников школ
Новости Украины МинобразованияВНОкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь