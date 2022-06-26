Украине помогает воевать тайная сеть "командос" из США и их союзников, - NYT

Противостоять российской агрессии ВСУ помогает тайная сеть "командос" из США и других стран НАТО. Сотрудники спецподразделения помогают курировать предоставление оружия, разведданных и обучение украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, в частности на армейских базах в Германии, Франции и Великобритании. По словам официальных лиц США, "командос" также передают украинскому командованию секретную информацию о войсках РФ. При этом на территории Украины ранее работали несколько десятков "командос" из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву.
"Командос" также консультируют украинские войска при формировании наземных каналов доставки оружия и другой военной помощи к линии фронта, а также с целью предотвращения потенциальных угроз для этих логистических путей. «Коммандос» консультируют украинское командование из штабов в других частях страны, или удаленно по зашифрованным каналам связи.
Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, в частности, по посольству США. По его мнению, поставка Украине реактивных систем залпового огня HIMARS якобы может приближать третью мировую войну.
Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS. Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.
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