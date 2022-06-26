Україні допомагає воювати таємна мережа "командос" зі США та їхніх союзників, - NYT

Протистояти російській агресії ЗСУ допомагає таємна мережа "командос" зі США та інших країн НАТО. Співробітники спецпідрозділу допомагають контролювати надання зброї, розвідданих і навчання українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Більша частина цієї роботи виконується за межами України, зокрема на армійських базах у Німеччині, Франції та Великій Британії. За словами офіційних осіб США, "командос" також передають українському командуванню секретну інформацію про війська РФ. При цьому на території України раніше працювали кілька десятків "командос" з інших країн НАТО, включаючи Великобританію, Францію, Канаду і Литву.
"Командос" також консультують українські війська при формуванні наземних каналів постачання зброї та іншої військової допомоги до лінії фронту, а також з метою запобігання потенційним загрозам для цих логістичних шляхів. "Командос" консультують українське командування зі штабів в інших частинах країни, або віддалено по зашифрованих каналах зв'язку.
Раніше депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін закликав завдати удару по урядових установах у Києві, зокрема, щодо Посольства США. На його думку, постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS нібито може наближати Третю світову війну.
Нагадавши, в Україну вже прибули американські ракетні системи HIMARS. Крім того, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.