UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украине пока не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ, - Гетманцев

Фото: председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Передача замороженных активов РФ Украине от других стран может занять годы. На эти средства точно не стоит рассчитывать в контексте восстановления в 2023-2024 годах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Думаю, что это (передача активов, - ред.) вопрос лет и это вопрос прежде всего судов. Это, возможно, где-то больше политическое решение, но без судебной ветви оно не обойдется", - считает нардеп.

По его словам, дело не в России или отношении к ней. Но западным странам важны институты, которые составляют основу европейской цивилизации.

"Для них закон, верховенство права и институт являются основой политической культуры. И если ты отклоняешься от определенной нормы в определенном кейсе, то ты не просто отклоняешься, ты создаешь прецедент, которым видоизменяешь этот институт", - отметил Гетманцев.

Кейс с российскими активами для Украины может стать поводом для других стран задуматься о рисках размещения на Закате своих ресурсов.

"Именно поэтому я думаю, что это основное препятствие для них. Я думаю, что это очень тяжелый путь", - считает глава комитета Ради.

В то же время, по его словам, в Национальном совете восстановления Украины есть план на 750 млрд долларов, который планируется реализовать за 10 лет. Из этой суммы 30% - это частные инвестиции, а в основном - помощь партнеров.

Ранее министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина рассказал, что Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов средств России, замороженных на Западе после вторжения в Украину. По его словам, это может произойти за 7-8 месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВторжение России в Украину