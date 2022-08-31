Украине пока не стоит рассчитывать на замороженные активы РФ, - Гетманцев

"Думаю, что это (передача активов, - ред.) вопрос лет и это вопрос прежде всего судов. Это, возможно, где-то больше политическое решение, но без судебной ветви оно не обойдется", - считает нардеп.

По его словам, дело не в России или отношении к ней. Но западным странам важны институты, которые составляют основу европейской цивилизации.

"Для них закон, верховенство права и институт являются основой политической культуры. И если ты отклоняешься от определенной нормы в определенном кейсе, то ты не просто отклоняешься, ты создаешь прецедент, которым видоизменяешь этот институт", - отметил Гетманцев.

Кейс с российскими активами для Украины может стать поводом для других стран задуматься о рисках размещения на Закате своих ресурсов.

"Именно поэтому я думаю, что это основное препятствие для них. Я думаю, что это очень тяжелый путь", - считает глава комитета Ради.

В то же время, по его словам, в Национальном совете восстановления Украины есть план на 750 млрд долларов, который планируется реализовать за 10 лет. Из этой суммы 30% - это частные инвестиции, а в основном - помощь партнеров.