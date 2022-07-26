В Кабмине рассказали о перспективах получения заблокированных активов России за рубежом

Блокировка российских активов

Как отметил Малюська, Украина сотрудничает по вопросу блокировки российских активов с западными партнерами. Международная группа Freeze and Seize, куда входят представители от Еврокомиссии, от разных стран, в том числе от Украины занимается координацией и поиском российских активов и их блокировкой. И есть активности отдельных стран, где находятся российские активы, которые так же достаточно быстро, оперативно ищут, блокируют.

"То есть если мы берем часть блокировки активов - она работает практически прекрасно. Этот процесс проходит, он очень активен и он хорошо идет в основном из-за того, что это уже не первый случай, когда наши западные партнеры блокируют активы какой-то страны. Механизм для этого существует", - добавил он.

Изъятие средств

Что касается следующего шага после блокировки активов - их изъятия у собственников, здесь принципиально другая история, потому что юридических инструментов такого изъятия практически не существует.

"Кроме классических случаев: если это преступление, что предусматривает наказание, в том числе в виде конфискации - тогда европейцам или американцам все понятно. Если же речь идет об изъятии вне приговора - они еще с таким никогда не встречались", - сказал министр.

По его словам, Украина сейчас продвигает создание таких механизмов за рубежом и процесс идет с разной скоростью и успешностью. "Есть, например, закон, который приняла Канада недавно относительно направления на гуманитарные цели, в том числе, возможно, Украине средств, которые будут получены в результате изъятия имущества. Другие страны или же выбрали выжидательную позицию, или на ранних стадиях законопроектной работы", - сказал он.

Передача активов Украине

"Сейчас сфокусировались на перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат - это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать месяцев за 7-8. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы этого хотим - это сотни миллиардов долларов США", - сообщил Малюська.

По его словам, для того, чтобы Украина получила в специально созданный фонд компенсации за ущерб, нанесенный Россией, значительные суммы средств - это речь идет о золотовалютных резервах - нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд.

"По сути процедура не сложная. Разрабатывается, согласовывается текст договора, он подписывается между правительствами Украины и этой страны, где находятся ЗВР. Договор ратифицируется как с их стороны, так и с нашей. Все - дальше пошел механизм имплементации, поступления средств, их распределения среди пострадавших", - отметил он.

По его словам, первой страной, скорее всего, станет Латвия. "Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе - они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в крайне сжатые сроки. После Латвии, думаю, мы достаточно быстро найдем еще несколько стран из Восточной Европы, которые подпишут это так же очень быстро и оперативно. И дальше параллельно будем толкать уже большие страны Запада, где, собственно, и больше всего активов находится", - добавил министр.