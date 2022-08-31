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Україні поки не варто розраховувати на заморожені активи РФ, - Гетманцев

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Передача заморожених активів РФ Україні від інших країн може зайняти роки. На ці кошти точно не варто розраховувати у контексті відбудови у 2023-2024 роках.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Думаю, що це (передача активів, - ред.) питання років і це питання передусім судів. Це, можливо, десь більше політичне рішення, але без судової гілки воно не обійдеться", - вважає нардеп.

За його словами, річ не у Росії чи відношенні до неї. Але західним країнам важливі інститути, які складають основу європейської цивілізації.

"Для них закон, верховенство права та інститут є основою політичної культури. І якщо ти відхиляєшся від певної норми у певному кейсі, то ти не просто відхиляєшся, ти створюєш прецедент, яким видозмінюєш цей інститут", - зазначив Гетманцев.

Кейс з російськими активами для України може стати приводом для інших країн замислитися про ризики розміщення на Заході своїх ресурсів.

"Саме тому я думаю, що це основна перешкода для них. Я думаю, що це дуже важкий шлях", - вважає голова комітету Ради.

Водночас, за його словами, у Національній раді відновлення України є план на 750 млрд доларів, який планується реалізувати за 10 років. З цієї суми 30% - це приватні інвестиції, а здебільшого - допомога партнерів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. За його словами, це може відбутися за 7-8 місяців.

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