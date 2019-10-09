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В Украине похолодало до -2

Новости » Общество    09.10.2019 - 10:54
В Украине похолодало до -2
Фото: гора Поп Иван (facebook.com/chornogora)

На горе Поп Иван Черногорский облачно и лежит снег

Погода в Украине ухудшилась, в Карпатах выпал снег, а температура воздуха упала до -2. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер юго-западный 10 м/с, температура воздуха -2. Видимость до 30 м.

"На высокогорье тропы засыпаны снегом, ориентирование затруднено, поэтому наличие навигатора необходимо", - предупредили в пресс-службе.

Отметим, что синоптики Украинского Гидрометцентра предупреждают о сильных заморозках в ночь с 9 на 10 октября. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, которые могут достичь -3.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сегодня ожидаются дожди.

По данным синоптика Наталки Диденко, бабье лето придет в воскресенье, 13 октября. Кроме того, на этой неделе в Украине температура воздуха поднимется до +20. Потепление ожидается с сегодняшнего дня.

В Украине ожидаются заморозки Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди
Новости Украины Погодапохолодание
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