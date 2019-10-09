ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди

Новости » Общество    09.10.2019 - 08:00
Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и северных областях ожидаются дожди

Погода в Украине 9 октября улучшится, температура воздуха поднимется, но ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях ожидаются дожди. Без осадков только в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+6.

Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди

На севере страны также дожди. Там температура воздуха днем достигнет +7+11, ночью ожидается -1+4.

Во всех областях ожидается переменная облачность. На востоке страны температура воздуха днем достигнет +10+12, ночью ожидаются заморозки от -1 до -3. В южных областях будет тепло. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается -1+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет 10+12, ночью +3+5.

Сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, бабье лето придет в воскресенье, 13 октября.

В Украине на этой неделе потеплеет до +20 Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь