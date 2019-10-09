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В Україні похолодало до -2

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 10:54
В Україні похолодало до -2
Фото: гора Піп Іван (facebook.com/chornogora)

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і лежить сніг

Погода в Україні погіршилась, у Карпатах випав сніг, а температура повітря впала до -2. Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Повідомляється, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -2. Видимість до 30 м.

"На високогір'ї стежки засипано снігом, орієнтування ускладнене, тому наявність навігатора необхідна", - попередили у прес-службі.

Зазначимо, що синоптики Українського Гідрометцентру попереджають про сильні заморозки в ніч з 9 на 10 жовтня. У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки на поверхні грунту, які можуть досягнути -3.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні очікуються дощі.

За даними синоптика Наталки Діденко, бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня. Крім того, на цьому тижні в Україні температура повітря підніметься до +20. Потепління очікується з сьогоднішнього дня.

В Україні очікуються заморозки Сьогодні в Україні потепліє і пройдуть дощі
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