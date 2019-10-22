В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание и ночные морозы

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Температурный фон вернется к норме после "бабьего лета"

Похолодание в Украине ожидается в начале следующей недели, с 28 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, температурный фон идет на снижение, но до конца недели будет тепло - 15-18 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

"Дневная температура будет ниже 20 градусов из-за утреннего тумана, который задерживает прогревание", - добавила она.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, с понедельника, 28 октября, ожидается снижение температуры, а в начале ноября температура упадет до минусовой ночью и до 5 градусов тепла днем.

Голеня сообщила, в конце октября температура в Украине вернется к климатической норме, а в начале ноября - может быть и ниже нормы.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", после чего было установлено несколько температурных рекордов.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений.