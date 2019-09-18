В Киев пришла метеорологическая осень

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Метеорологическое лето длилось 127 дней, то есть более четырех месяцев

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в среду, 18 сентября, опустится ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как отмечается в сообщении, последним летним днем было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала 15 градусов тепла.

Таким образом, метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Всего за лето было 23 дня с жарой выше 30 градусов тепла.

Как напоминают метеорологи, самое длинное лето было в 2012 году - оно длилась 166 дней.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.