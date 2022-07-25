В Украине погиб гражданин Канады, - МИД
Фото: гражданин Канады погиб в Украине (flickr.com)
В Украине в ходе боевых действий погиб гражданин Канады. Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Министерству иностранных дел Канады стало известно о смерти канадца в Украине. Сотрудники консульства находятся на связи с семьей и оказывают консульскую помощь", — заявил в воскресенье представитель МИД, добавив, что дальнейшие подробности не будут разглашаться из соображений конфиденциальности.
Напомним, Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1". По словам премьера Джастина Трюдо, это было трудное решение.
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