В Україні загинув громадянин Канади, - МЗС
Фото: громадянин Канади загинув в Україні (flickr.com)
В Україні в ході бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві закордонних справ Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства знаходяться на зв'язку з сім'єю і надають консульську допомогу", — заявив у неділю представник МЗС, додавши, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.
Нагадавши, Канада вирішила повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1". За словами прем'єра Джастіна Трюдо, це було важке рішення.
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