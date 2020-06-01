В Украине снова начали курсировать поезда: кто поехал первым

С 1 июня компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Билеты поступили в продажу с 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.

Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:

№721/722 и №726/725 Киев-Харьков;

№763/764 и №105/106 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог;

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь;

№37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;

№116/115 Киев-Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев-Покровск;

№76/75 Кривой Рог-Киев;

№102/101 и №766/765 Киев-Херсон;

№12/11 Киев-Новоалексеевка;

№79/80 Днепр-Киев;

№779/780 Сумы-Киев/Винница;

№782/781 Киев-Черкассы;

№786/785 Киев-Шостка;

№790/789 Киев-Кропивницкий.

Также возобновили движение поездов в западном направлении:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

№7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;

№29/30 Киев-Ужгород;

№98/97 Ковель-Киев;

№772/771 Хмельницкий-Киев.

Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.

Напомним, "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.

Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.