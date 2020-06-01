В Украине снова начали курсировать поезда: кто поехал первым

Поезда ездят по 30 направлениям
С 1 июня компания "Укрзализныця" восстановила курсирование поездов. Билеты поступили в продажу с 26 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Первый поезд отправился по маршруту Киев-Константиновка. Он выехал со станции столичного железнодорожного вокзала в 6:12.
Таким образом, поезда вновь совершают перевозки пассажиров по направлениям:
Также возобновили движение поездов в западном направлении:
Кроме того, УЗ возобновила движение пригородных поездов. На свои маршруты вышли 214 электричек.
Напомним, "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.
Кроме того, пассажиров в поезда будут допускать только в защитных масках.
Автор: Лера Полищук