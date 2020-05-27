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"Укрзализныця" запускает продажу билетов за 90 дней до даты отправления

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 15:35
"Укрзализныця" запускает продажу билетов за 90 дней до даты отправления
Фото: билет на поезд можно будет купить за три месяца до поездки (РБК-Украина)

Ранее билеты можно было купить максимум за 60 дней до поездки

С 1 июня 2020 года "Укрзализныця" начнет продавать билеты за 90 дней до даты отправления. До этого предварительно билеты можно было приобрести за 45-60 дней до поездки.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

"Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", - отметил министр.

&quot;Укрзализныця&quot; запускает продажу билетов за 90 дней до даты отправления

Фото: инфографика Министерства инфраструктуры

Примечательно, что продажа билетов на поезда возобновилась еще вчера, 26 мая, однако сервис сразу столкнулся с проблемами. Компания объяснила сбой изменением программного обеспечения сайта.

Пассажирские перевозки по железной дороге были приостановлены 18 марта в связи с карантином в Украине.

Напомним, на третьем этапе выхода из карантина в Украине возобновляют железнодорожные пассажирские перевозки, "Укрзализныця" на 1 июня уже назначила 14 поездов дальнего следования.

Кроме того, с 27 мая возобновлена продажа билетов в железнодорожных кассах, также проездные документы можно приобрести на сайте "Укрзализныци".

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины Укрзализныцяпоездбилеты
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