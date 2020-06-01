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В Україні знову почали курсувати поїзди: хто поїхав першим

Новини » Суспільство   

Потяги їздять за 30 напрямами

З 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів. Квитки надійшли у продаж з 26 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перший поїзд вирушив за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він виїхав зі станції столичного залізничного вокзалу о 6:12.

Таким чином, поїзди знову здійснюють перевезення пасажирів за напрямками:

  • №721/722 і №726/725 Київ-Харків;
  • №763/764 і №105/106 Київ-Одеса;
  • №711/712 Київ-Костянтинівка;
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг;
  • №8/7 Одеса-Харків;
  • №20/19 Лисичанськ-Київ;
  • №53/54 Дніпро-Одеса;
  • №63/64 Харків-Київ;
  • №791/792 Київ-Кременчук;
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка;
  • №125/126 Київ-Костянтинівка;
  • №10/9 Київ-Маріуполь;
  • №37/38 і №738-737 Київ-Запоріжжя;
  • №116/115 Київ-Бердянськ;
  • №136/135 і №734/733 Київ-Покровськ;
  • №76/75 Кривій Ріг-Київ;
  • №102/101 і №766/765 Київ-Херсон;
  • №12/11 Київ-Новоолексіївка;
  • №79/80 Дніпро-Київ;
  • №779/780 Суми-Київ/Вінниця;
  • №782/781 Київ-Черкаси;
  • №786/785 Київ-Шостка;
  • №790/789 Київ-Кропивницький.

Також було відновлено рух поїздів у західному напрямку:

  • №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;
  • №7/8 та №749/750 Київ-Івано-Франківськ;
  • №29/30 Київ-Ужгород;
  • №98/97 Ковель-Київ;
  • №772/771 Хмельницький-Київ.

Крім того, УЗ відновила рух приміських поїздів. На свої маршрути вийшли 214 електричок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.

Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.

Автор: Лера Полищук

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