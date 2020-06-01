В Україні знову почали курсувати поїзди: хто поїхав першим

Потяги їздять за 30 напрямами
З 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів. Квитки надійшли у продаж з 26 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Перший поїзд вирушив за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він виїхав зі станції столичного залізничного вокзалу о 6:12.
Таким чином, поїзди знову здійснюють перевезення пасажирів за напрямками:
Також було відновлено рух поїздів у західному напрямку:
Крім того, УЗ відновила рух приміських поїздів. На свої маршрути вийшли 214 електричок.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.
Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.
Автор: Лера Полищук