В Україні знову почали курсувати поїзди: хто поїхав першим

З 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів. Квитки надійшли у продаж з 26 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перший поїзд вирушив за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він виїхав зі станції столичного залізничного вокзалу о 6:12.

Таким чином, поїзди знову здійснюють перевезення пасажирів за напрямками:

№721/722 і №726/725 Київ-Харків;

№763/764 і №105/106 Київ-Одеса;

№711/712 Київ-Костянтинівка;

№740/739 Київ-Кривий Ріг;

№8/7 Одеса-Харків;

№20/19 Лисичанськ-Київ;

№53/54 Дніпро-Одеса;

№63/64 Харків-Київ;

№791/792 Київ-Кременчук;

№81/82 Харків-Новоолексіївка;

№125/126 Київ-Костянтинівка;

№10/9 Київ-Маріуполь;

№37/38 і №738-737 Київ-Запоріжжя;

№116/115 Київ-Бердянськ;

№136/135 і №734/733 Київ-Покровськ;

№76/75 Кривій Ріг-Київ;

№102/101 і №766/765 Київ-Херсон;

№12/11 Київ-Новоолексіївка;

№79/80 Дніпро-Київ;

№779/780 Суми-Київ/Вінниця;

№782/781 Київ-Черкаси;

№786/785 Київ-Шостка;

№790/789 Київ-Кропивницький.

Також було відновлено рух поїздів у західному напрямку:

№1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;

№7/8 та №749/750 Київ-Івано-Франківськ;

№29/30 Київ-Ужгород;

№98/97 Ковель-Київ;

№772/771 Хмельницький-Київ.

Крім того, УЗ відновила рух приміських поїздів. На свої маршрути вийшли 214 електричок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.

Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.