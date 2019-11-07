В Украине подключены к отоплению более 90% жилых домов

В Украине по состоянию на 7 ноября к отоплению подключены 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что 100% объектов социальной и жилищной сфер отапливаются в пяти областях - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской.

Также на 100% отапливается социальный фонд в Житомирской, Николаевской и Сумской областях, на 99,9% - в Киевской и Хмельницкой областях и в городе Киев.

Самый высокий процент подключения к отоплению объектов жилищного фонда в Житомирской (99,9%), Полтавской (99,9%), Черниговской (100%), Сумской (99,8%) и Ровенской (99 7%) областях.

Напомним, 6 ноября в Кропивницкому из-за повреждения газопровода без отопления остались 4 микрорайона. В результате аварии от газоснабжения была отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик".

Также РБК-Украина сообщало, что 5 ноября в Харьковской области в Чкаловской Объединенной территориальной общине объявили ЧП из-за отсутствия отопления.