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В Украине в плену находятся около 600 российских оккупантов

Ирина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине количество пленных российских военных составляет сейчас около 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, что в Украине около 600 пленных российских военных.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом" - сказала она.

Также она отметила, что сегодня вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить Россию отпустить пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук.

Ранее мы сообщали, что названо количество глав местных общин, которые находятся в плену оккупантов.

Также мы писали, что Верещук посетила центр размещения переселенцев в Запорожье.

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