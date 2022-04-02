Верещук посетила центр размещения переселенцев в Запорожье

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в сопровождении председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха посетила один из центров размещения переселенцев, созданный в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Верещук посетила один из шести действующих центров размещения вынужденных переселенцев, созданных компанией "Метинвест" Ахметова в Запорожье. Здесь нашли приют около 130 мариупольцев, среди которых более 20 детей.

Министр также пообщалась со спасенными переселенцами и увидела условия, в которых восстанавливают свои силы украинцы, которых военная агрессия России выгнала из собственных домов.

В центре обустроены номера со всей необходимой мебелью, бытовые комнаты, работает прачечная.

Также здесь работают медики: они обследуют людей и прописывают не только курс лечения, но и терапевтические процедуры, которые делают тут же.

"Метинвест" обеспечивает бесплатное питание для всех жителей центров, а также обеспечивает людей одеждой и бытовыми вещами - ведь много переселенцев бежали из домов фактически без вещей.

"Сейчас мы являемся свидетелями того, как должно работать государство в особый период, того, что поможет ему стать процветающей страной в будущем. Когда власть, социально ориентированный бизнес и местные власти работают вместе. В этом центре работают волонтеры "Метинвеста", люди, которым не безразлично, каким будет будущее нашего государства. Все это вместе дает историю успеха нашему государству и дает надежду на победу, чего я нам очень желаю”, - отметила Верещук.

Как известно, "Метинвест" создала в городах присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев. Здесь людей обеспечивают всем необходимым.

Также компания, в координации с Фондом Рината Ахметова, создала гуманитарный хаб в Польше, где собирает гуманитарную помощь от других стран: первые 117 тонн помощи уже в Украине и направляются людям, которые в ней нуждаются. Тем временем в Запорожье направляются еще 300 тонн.