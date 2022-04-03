Названо количество глав местных общин, которые находятся в плену оккупантов

Российско-оккупационные войска взяли в плен 11 глав местных общин с Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. При этом староста села Мотыжин Ольга Сухенко найдена убитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук во время брифинга.

"По состоянию на сегодня в плену находятся 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них Международный комитет Красного Креста, ООН и все возможные организации. Мы требуем от всех, от кого это зависит, чтобы все наши гражданские, мэры городов, журналисты и активисты были освобождены", - отметила Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты похитили 11 мэров украинских городов с начала войны.

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