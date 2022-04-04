В Украине в плену находятся около 600 российских оккупантов

В Украине количество пленных российских военных составляет сейчас около 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, что в Украине около 600 пленных российских военных.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом" - сказала она.

Также она отметила, что сегодня вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить Россию отпустить пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук.