В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук розповіла, що в Україні близько 600 полонених російських військових.

"Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права", - сказала вона.

Також вона зазначила, що сьогодні питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

"Говорили про те, як змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, змусити Росію відпустити полонених, які з 2014 року деякі з них, і так само жінки, знаходяться на території Донецької та Луганської областей", - сказала Верещук.