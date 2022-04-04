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В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 21:59
В Україні у полоні знаходяться близько 600 російських окупантів Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кількість полонених російських військових становить нині близько 600 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук розповіла, що в Україні близько 600 полонених російських військових.

"Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. Ви знаєте, у нас має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права", - сказала вона.

Також вона зазначила, що сьогодні питання великої кількості полонених обговорювалося на нараді за участю урядовців.

"Говорили про те, як змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, змусити Росію відпустити полонених, які з 2014 року деякі з них, і так само жінки, знаходяться на території Донецької та Луганської областей", - сказала Верещук.

Раніше ми повідомляли, що названо кількість голів місцевих громад, які перебувають у полоні окупантів.

Також ми писали, що Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі.

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