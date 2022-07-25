В Украине планируют запустить единую экстренную службу "112": как она будет работать

Проектом предлагается:

создание единого центра приема и обработки экстренных вызовов, что позволит обеспечить надлежащий уровень экстренной помощи населению;

организация приема обращений в экстренные службы по принципу "единого окна", что позволит использовать для вызова единый телефонный номер 112;

обеспечение службы 112 и оперативно-диспетчерских служб (101, 102, 103, 104), круглосуточным онлайн-доступом к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним;

предоставление экстренным службам права автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные геолокации) и введение обязанности поставщиков электронных коммуникаций предоставлять экстренным службам такую информацию.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, с 24 февраля нагрузка на службы экстренной помощи населению резко возросла. Так, среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 со времени введения в Украине военного положения выросло на 45%.

Основными причинами, которые не позволяют значительно повысить эффективность оказания экстренной помощи, являются:

высокая нагрузка на экстренные службы, потеря времени от поступления вызова до начала оказания помощи пострадавшим и недостатки в организации взаимодействия - одна из главных причин высокой смертности в случае наступления экстренных ситуаций;

отсутствие единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что не позволяет привлекать несколько экстренных служб в случае возникновения экстренных ситуаций.

"Для устранения этих недостатков необходимо ввести систему быстрого реагирования, что сократит время реагирования на опасные ситуации и повысит эффективность подразделений экстренной помощи населению", - говорится в документе.