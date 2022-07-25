UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине планируют запустить единую экстренную службу "112": как она будет работать

Фото: в Украине запустят единую экстренную службу 112 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Отсутствие единого центра сейчас не позволяет привлекать несколько служб в случае возникновения экстренных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7581.

Проектом предлагается:

  • создание единого центра приема и обработки экстренных вызовов, что позволит обеспечить надлежащий уровень экстренной помощи населению;
  • организация приема обращений в экстренные службы по принципу "единого окна", что позволит использовать для вызова единый телефонный номер 112;
  • обеспечение службы 112 и оперативно-диспетчерских служб (101, 102, 103, 104), круглосуточным онлайн-доступом к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним;
  • предоставление экстренным службам права автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные геолокации) и введение обязанности поставщиков электронных коммуникаций предоставлять экстренным службам такую информацию.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, с 24 февраля нагрузка на службы экстренной помощи населению резко возросла. Так, среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 со времени введения в Украине военного положения выросло на 45%.

Основными причинами, которые не позволяют значительно повысить эффективность оказания экстренной помощи, являются:

  • высокая нагрузка на экстренные службы, потеря времени от поступления вызова до начала оказания помощи пострадавшим и недостатки в организации взаимодействия - одна из главных причин высокой смертности в случае наступления экстренных ситуаций;
  • отсутствие единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что не позволяет привлекать несколько экстренных служб в случае возникновения экстренных ситуаций.

"Для устранения этих недостатков необходимо ввести систему быстрого реагирования, что сократит время реагирования на опасные ситуации и повысит эффективность подразделений экстренной помощи населению", - говорится в документе.

Напомним, Великобритания предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему приложение GoodSAM. Медики экстренной медицинской помощи (ЭМП) смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада