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Медики "скорой" будут определять геолокацию и поддерживать видеосвязь с пациентом

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Украина, Четверг 09 июня 2022 10:43
Медики "скорой" будут определять геолокацию и поддерживать видеосвязь с пациентом Фото: Медики скорой будут определять геолокацию пациентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Медики экстренной медицинской помощи (ЭМП) смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь. Великобритания предоставила Украине возможность бесплатно имплементировать в систему приложение GoodSAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С помощью этого приложения украинские врачи ЭМП смогут:

  • С точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады экстренной медицинской помощи (даже при отсутствии у него приложении).

Как отметили в пресс-службе, это очень важно во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутренне перемещенных лиц, которые плохо ориентируются или не ориентируются в местности, где находятся. Из-за этого нередки случаи, когда без посторонней помощи человек не может четко предоставить свои координаты, звоня на "103".

  • При необходимости, поддерживать с абонентом, обратившимся за помощью, видеосвязь.

Во время видеосвязи врачи могут проводить консультации, предоставлять необходимые рекомендации и даже измерить частоту дыхания и пульса пациента. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту - из-за различных обстоятельств (разбитые дороги, чрезвычайная удаленность и т. п) - затруднен или требует большого промежутка времени, говорится в сообщении.

  • Создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.

Сейчас приложение GoodSAM вводится в регионах, отметили в пресс-службе.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что из-за российского полномасштабного вторжения украинцы будут иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

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Министерство здравоохранения Украины
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