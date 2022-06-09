Медики "скорой" будут определять геолокацию и поддерживать видеосвязь с пациентом

С помощью этого приложения украинские врачи ЭМП смогут:

С точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады экстренной медицинской помощи (даже при отсутствии у него приложении).

Как отметили в пресс-службе, это очень важно во время войны, поскольку сейчас на подконтрольных Украине территориях находится большое количество внутренне перемещенных лиц, которые плохо ориентируются или не ориентируются в местности, где находятся. Из-за этого нередки случаи, когда без посторонней помощи человек не может четко предоставить свои координаты, звоня на "103".

При необходимости, поддерживать с абонентом, обратившимся за помощью, видеосвязь.

Во время видеосвязи врачи могут проводить консультации, предоставлять необходимые рекомендации и даже измерить частоту дыхания и пульса пациента. Это особенно важно в случаях, когда доступ к пациенту - из-за различных обстоятельств (разбитые дороги, чрезвычайная удаленность и т. п) - затруднен или требует большого промежутка времени, говорится в сообщении.

Создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.

Сейчас приложение GoodSAM вводится в регионах, отметили в пресс-службе.