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В Україні планують запустити єдину екстрену службу "112": як вона працювати

Фото: в Україні запустять єдину екстрену службу 112 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Відсутність єдиного центру зараз не дозволяє залучати декілька служб у разі виникнення екстрених ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7581.

Проектом пропонується:

  • створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;
  • організація прийому звернень до екстрених служб за принципом "єдиного вікна", що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;
  • забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;
  • надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, з 24 лютого навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.

Основними причинами, які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги, є:

  • високе навантаження на екстрені служби, втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та недоліки в організації взаємодії - одна з головних причин високої смертності в разі настання екстрених ситуацій;
  • відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій.

"Для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить ефективність підрозділів екстреної допомоги населенню", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему додаток GoodSAM. Медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок.

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